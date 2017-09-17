Пирог: профессиональный бокс в России — меценатство

Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог поделился мыслями относительно состояния профессионального бокса в России, отметив, что большинство промоутеров до сих пор работают себе в ущерб.

«Я застал становление профессионального бокса в России. Он и сейчас не сказать, что развит, но тогда это были вообще первые шаги. Надеюсь, что теперь, когда в федерацию пришли новые люди, наших боксёров будут лучше защищать на международной арене и отстаивать их интересы.

Сейчас все затраты ложатся на плечи боксёра. Зарплата тренерам и команде, аренда зала для тренировок, перелёты, проживание… Выходит недешёво. Трудно и промоутерам, которые организовывают боксёрские вечера. Если за океаном есть спортивные телевизионные монстры «HBO» и «Showtime», которые готовы раскручивать продукт и платить большие деньги, то в России с этим туго. Наше телевидение не так развито, как за океаном. Поэтому люди организовывают турниры за свои деньги, и каждый такой проект, как правило, заходит в минус. Это больше меценатство", — заявил Пирог в интервью «Независимой спортивной газете».