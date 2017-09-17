Пирог: нравится стиль бокса Уорда

Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог заявил, что одним из его любимых боксёров современности является чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд.

«Из современных боксёров мне по душе Андре Уорд. Нравится стиль его бокса. Хотя сейчас этот боксёр не слишком популярен в России после ударов Ковалёву ниже пояса. Согласен, такие действия никого не красят. Но это не такая уж редкость в боксе. Мало кто знает, но когда левша Хаглер боксировал с Хёрнсом, за два раунда он нанес около 20 ударов в район резинки трусов. Целенаправленно. Такое иногда делают.

На мой взгляд, в таких ситуациях последнее дело — жаловаться. Ударил он тебя туда, ответь той же монетой. Отвечай, кто тебе мешает. Пусть снимут с тебя очко. Но зрители увидят, что одни и те же моменты по-разному трактуются.

Уорд — дисциплинированный и грамотный парень. В первую очередь потому и сумел победить очень талантливого бойца Ковалёва. Если говорить о других моих фаворитах, то назову Феликса Тринидада, Оскара Де Ла Хойю, Мигеля Котто и, конечно, Роя Джонса», — рассказал Пирог в интервью «Независимой спортивной газете».