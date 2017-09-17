Гассиев: встреча Головкина и Альвареса не станет боем десятилетия

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев поделился впечатлением от поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом посредством своей официальной страницы в «Инстаграме», отметив, что не видит смысла в проведении повторного боя.

«Бой Гены и Канело понравился, но боем десятилетия он, вероятно, не станет. Признаюсь, я ожидал, что Канело попробует упереться и будет чаще атаковать, но он лишь контратаковал. Давление и инициатива были за Геной, поэтому я считаю, что именно он победитель в этом бою.

Из-за объявления ничьей, наверное, теряется смысл в проведении реванша, потому что реваншироваться некому, и в повторном бою мы, наверное, увидели бы повторение первого поединка. Гена будет навязывать открытый бой, а Канело его не примет и будет работать на отходе. Моё мнение, что Гене лучше попробовать забрать оставшийся титул у Билли Джо Сондерса, чем проводить реванш. Но это лишь моё мнение как болельщика Гены», — написал Гассиев.