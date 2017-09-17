А. Емельяненко: буду бить Мондрагона сильно и жёстко

27 сентября боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт первый бой почти за четыре года. Россиянин выступит на турнире WCFA 42 в Москве, а его соперником станет бразилец Джеронимо Мондрагон. Незадолго до противостояния Емельяненко поделился мнением о противнике.

«Мондрагон грозит отправить меня в больницу, но мне смешно. Пусть попробует, я буду бить его сильно и жёстко. Меня ничего не беспокоит в таком сопернике. Но он опасный. Опытный, большой, тяжёлый, взрывной. Хорошо чувствует борьбу, может кинуть. Нестандартный боец, от которого можно ожидать чего угодно», — заявил Емельяненко-младший в интервью Youtube-каналу Fght Club Akhmat.