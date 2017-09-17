Сондерс хочет провести бой с Ханом

В ночь с 16 на 17 сентября в Лондоне прошёл вечер бокса, в главном поединке которого чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс сумел защитить титул от посягательств Уилли Монро. После завершения боя британец выразил готовность сразиться с экс-чемпионом Амиром Ханом.

«Я бы с радостью провёл поединок с Ханом. Мы можем дать отличный бой. Я хочу хороших и больших боёв, которые будут продвигать меня. У Хана есть имя, я наблюдал за ним не один год. Я готов с ним сразиться. Я говорю о нём не потому что я испытываю к нему неуважение или что-то в этом роде. Он отличный боец, за карьерой которого я слежу несколько лет. Так что если он будет готов подняться в весе, как он сделал это ради боя с Канело, у него появится шанс забрать мой титул», — приводит слова Сондерса ESPN.