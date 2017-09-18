Зимин: бой Головкин — Альварес получился ярким, но решающая точка не поставлена

Известный российский тренер Александр Зимин поделился своими впечатлениями от боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, состоявшегося 16 сентября в Лас-Вегасе и завершившегося ничьей.



«Бой Головкина с Альваресом получился интересный, красивый. Но решающей точки поставлено не было. В профессиональном боксе мелкая победа не всегда достоверна. Если выигрывать, то надо выигрывать по-настоящему, ярко. Надо было, чтобы соперник Головкина лежал у его ног. Это была бы лучшая победа — и никаких разговоров о ничьей.



Если через линзу смотреть этот бой, то Головкин его выиграл. Такое решение было вынесено, чтобы собрать повторный бой и заработать денег. Все же ждали от Головкина убедительной победы, но ему чего-то не хватило для этого», — цитирует Зимина RT.