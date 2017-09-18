Рагозин: тактику на бой с Холси мне ставит Шлеменко

Российский боец ММА Михаил Рагозин рассказал о ходе подготовки к поединку с американцем Брэндоном Холси, запланированному в рамках турнира M-1 Challenge 83.



«Я нахожусь в школе «Шторм». Естественно я готовлюсь под него (Холси), потому что здесь находится Александр Шлеменко. Он тренирует, подсказывает, что нужно делать, тактику на бой. Ему виднее, он два раза уже выходил против него. Он знает, как вести себя с ним в бою. Всех секретов, конечно, не открою, но ставка будет сделана больше на ударную технику… Стараться сильно с ним не бороться, потому что он борец», — рассказал Рагозин в видеоинтервью пресс-службе M-1 Global.

Видео доступно на канале M-1 Global в Youtube.