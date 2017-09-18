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Виктор Постол ожидает боя с небитым американцем

18 сентября 2017, понедельник. 15:05 Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол рассказал, что следующим его соперником, вероятнее всего, станет не знающий поражений американец.

16 сентября Постол одержал победу по очкам над боксёром из Узбекистана Джамшидбеком Наджмитдиновым.

«В рейтинге WBC я третий. Соперником станет американец, левша. Поэтому и сегодня выбрали левшу. 1 октября в Баку конференция WBС, и там станет известна дата», — цитирует Постола iSport.

На данный момент на вершине рейтинга WBC в категории 140 фунтов есть лишь один небитый американец — Риджис Прогрейс (20-0-0, 17 КО).

Источник: iSport.ua Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
18 сентября 2017, понедельник
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15:05 Виктор Постол ожидает боя с небитым американцем
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10:37 NSAC: Бёрд придётся объяснить выставленный ею счёт в бою Головкин — Альварес
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00:47 Санчес: думаю, Бёрд заполнила свою карточку ещё до того, как пришла на бой
17 сентября 2017, воскресенье
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20:27 Пакьяо пошутил о судьях боя Альварес – Головкин
20:27 Ковалёв подтвердил, что прекратил сотрудничество с тренером Джексоном
17:49 Альварес: Головкин — не такой монстр, как все говорят
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13:45 Пирог: нравится стиль бокса Уорда
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04:22 Цзю: буду поддерживать Головкина, ожидаю, что на ринге будет война
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01:19 Смит победил Скоглунда и вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса
00:37 Т. Фьюри: я всегда возвращаюсь
16 сентября 2017, суббота
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21:23 Рохас нокаутировал Марреро и стал временным чемпионом в полулёгком весе
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