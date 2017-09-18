Кудряшов: к бою с Дортикосом набрал оптимальную форму

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов рассказал, что подходит в оптимальной форме к поединку против кубинца Юниера Дортикоса, который состоится 23 сентября в Берлине в рамках турнира World Boxing Super Series.



«Изначально у нас была другая дата, бой сдвинули практически на месяц, но мы заранее начали готовиться, потому сейчас набрали оптимальную форму и всё в порядке.



Никаких трудностей, всё по плану, за моим весом следят, поэтому нет никаких опасений по поводу того, сделаю вес или нет, за неделю до боя мой вес составил 94,5 кг», — цитирует Кудряшова сайт промоутерской компании «Мир бокса».