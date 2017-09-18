Санчес: рассчитывал, что Альварес устанет

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина, признал, что не ожидал от Сауля Альвареса такой выносливости.

«Он бегал немного больше, чем я ожидал. Но ещё перед боем я сказал, что первые три-четыре раунда будут трудными для обоих, а потом мы его измотаем. Что и произошло. Вот почему он бегал. И мы выиграли бы бой с отрывом в три-четыре очка или нокаутировали его в восьмом раунде. Я сказал об этом. Но я рассчитывал, что он устанет», — цитирует Санчеса Boxing Scene.