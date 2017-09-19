Ломаченко: весь бой Головкин ходил с одной комбинацией

Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко прокомментировал поединок чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, раскритиковав казахстанца за однообразное ведение боя.

«Головкин весь бой ходил с одной комбинацией, сдвоенный джеб, боковой, апперкот. Всё, больше ничего не делал. Весь бой делал это», — рассказал украинец для YouTube-канала Lomachenko Fights.

Поединок между Головкиным и Альваресом состоялся в минувшие выходные, по итогам встречи была зафиксирована ничья.