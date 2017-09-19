Лёффлер: ещё не обсуждал с командой Альвареса реванш с Головкиным

Том Лёффлер, промоутер чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина, сообщил, что пока не обсуждал возможный реванш с командой Сауля Альвареса.



«Я на самом деле ещё не беседовал с промоутерами Альвареса после пресс-конференции, состоявшейся по окончании боя. Так что я переговорю с Эриком Гомесом. Я собираюсь связаться с ним, чтобы понять, в каком направлении нам двигаться.



Я знаю, что Мигель Котто (сотрудничающий с Golden Boy. — Прим. «Чемпионата») изъявлял желание сразиться с победителем боя Альварес — Головкин. Но Геннадий всё ещё чемпион, у него остались все пояса, и все думали, что он победил. Так что посмотрим, в каком направлении они хотят пойти», — цитирует Лёффлера BoxingScene.