Джошуа: мне осталось ещё лет десять в боксе

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа имеет свой собственный рецепт того, что нужно для доминирования в дивизионе.



«Мне осталось 10 лет в этом спорте, и я вижу путь к тому, чтобы оставаться на вершине, в том, чтобы не чувствовать, будто ты находишься на вершине…



У всех тяжеловесов есть возможность сыграть большую роль в дивизионе, и я обязательно дам всем этим парням возможность прийти и бросить мне вызов», — цитирует Джошуа BoxingScene.

28 октября в Кардиффе (Уэльс) Джошуа предстоит провести защиту в бою с Кубратом Пулевым.