Фёдор Емельяненко узнает имя следующего соперника 23 сентября

Российский боец ММА тяжеловес Фёдор Емельяненко посетит турнир Bellator 183, который пройдёт 23 сентября в Сан-Хосе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев. В рамках шоу, которое возглавит поединок Бенсон Хендерсон — Патрисио Фрейре, будет объявлен следующий соперник и дата боя Емельяненко.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Фёдор проведёт бой в рамках новогоднего турнира Rizin, однако спортсмен опроверг данную информацию.

Напомним, свой дебютный поединок в Bellator Емельяненко проиграл Мэтту Митриону. По контракту Последний Император выступит в организации Скотта Кокера ещё дважды.