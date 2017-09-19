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Определился окончательный состав участников M-1 Challenge 83

19 сентября 2017, вторник. 15:59 Бокс/ММА

Организаторы турнира M-1 Challenge 83, запланированного на 27 сентября в Казани, утвердили окончательный состав участников.

На днях из-за травмы от участия в шоу вынужден был отказаться Алексей Невзоров, вместо него бой с Диего Давеллой проведёт многократный чемпион Кыргызстана по грэпплингу, серебряный призёр ADCC Азия и Океания 2014 Бусурманкул Абдибаит уулу.

Состав участников M-1 Challenge 83
Брэндон Холси (США), 9-3 — Михаил Рагозин («Новый Поток», авторская школа «Шторм» и клуб «Боец»), 8-2

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в наилегчайшем весе
Александр Доскальчук (Украина), 7-1 — Вадим Малыгин («MMA Север), 11-2-1

До 70,3 кг. Раул Тутараули (Грузия), 17-3 — Владимир Канунников («Стрела Promotion»), 8-0
До 65,8 кг. Нэйт «The Train» Ландвер (США), 8-2 — Михаил Коробков («Арта» и «Сечь PRO»), 13-2-1
До 61,3 кг. Луан Фернандес (Бразилия), 8-2 — Сергей Морозов (Казахстан), 9-3
До 70,3 кг. Браян Хоой (Голландия), 14-6 — Виктор Колесник («Кузня»), 10-2-1
До 70,3 кг. Алик Албагачиев (Республика Ингушетия), 3-0 — Руслан Хисамутдиновым (БК «Дивизион», Республика Татарстан), 4-3
До 65,8 кг. Диего Давелла (Бразилия), 18-6 — Бусурманкул Абдибаит Уулу (Fighter KG, Кыргызстан), 8-2
До 93 кг. Вадим Шабадаш (Украина), 4-2 — Кирилл Кузьмин (БК «Барс Профи», Республика Татарстан), 2-0
До 61,2 кг. Александр Осетров («Новый Поток», авторская школа «Шторм» и клуб «Боец»), 1-0 — Ленар Сулейманов (Республика Татарстан)
До 77,1 кг. Тимур Гилимзянов (БК «Дивизион, Республика Татарстан), 4-2 — Вадим Синицын (Респубика Татарстан), 1-0
До 63 кг. Ринат Шакиров (БК „Тибурон“, Республика Татарстан) — Ниджат Иманов (БК „Дивизион“, Республика Татарстан), 1-1.

Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке
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M-1 Challenge
Новости. Бокс/ММА
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