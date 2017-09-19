Погиб экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Дэвид Бэй погиб в результате несчастного случая, случившегося на стройке. 60-летний Бэй получил удар стальным листом, сообщает NJ.

Пик его карьеры пришёлся на середину 80-х годов. В частности, в 1985 году ему удалось выйти на титульный бой с Ларри Холмсом, однако тот бой он проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде. За свою карьеру Бэй владел второстепенным титулом по версии USBA.

В активе Бэя также значится победа над экс-чемпионом мира Бастером Дугласом, который знаменит неожиданной победой над Майком Тайсоном.

Последний бой на профессиональном ринге Бэй провёл в 1994 году.