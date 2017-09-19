Миочич проведёт бой в декабре или январе

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич рассказал о карьерных планах, а также назвал имена потенциальных соперников, среди которых оказался и Александр Волков.

«Мы ведём переговоры с UFC. Вероятно, я вернусь в декабре или январе. У меня отличная команда, и они всё делают как полагается. В нашем весе много соперников. В этом и есть ужас тяжёлого веса. Как бы ты ни был хорош, ты можешь проиграть.

Мы ещё не обсуждали потенциальных соперников, поэтому мне нечего сказать. Я не UFC, и не я организовываю поединки. Нганну — очень сложный оппонент, и он становится лучше от боя к бою. Как бы то ни было, кого бы передо мной ни поставили в клетке, Оверема, Волкова или даже Веласкеса, я не отступлюсь. Зачастую имя соперника узнаю в последнюю очередь, и это хорошо", — цитирует Миочича MMA Fighting.