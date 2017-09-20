Коркоран: надеюсь, вскоре договоримся о бое с Хорном

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Джефф Хорн продолжает поиск соперника для следующего боя, который может состояться в конце этого года. Ранее сообщалось, что им может стать британец Гэри Коркоран (17-1, 7 КО), занимающий 11-е место в рейтинге WBO.

Сам боксёр с нетерпением ждёт получить возможность сразиться за титул и надеется, что сделка с командой Хорна вскоре будет оформлена.

«Мне пришлось ущипнуть себя. Я просто не поверил в это, когда я узнал о такой возможности, я был на седьмом небе от счастья. Надеюсь, наш бой состоится. Я думаю, что могу побить Хорна. В ноябре у меня день рождения, так что такой бой стал бы классным подарком», — приводит слова Коркорана BoxingScene.