Рагозин: помощь Шлеменко в подготовке к бою с Холси просто бесценна

Российский боец ММА Михаил Рагозин рассказал, как проходила подготовка к бою с американцем Брэндоном Холси, запланированному на 23 сентября в Казани в рамках турнира M-1 Challenge 83.



«Подготовка к этому бою была долгой, она началась почти сразу после боя на M-1 Challenge 78 в Оренбурге. Я отдохнул буквально неделю, и как только сошли синяки и ссадины, я сразу начал готовиться к следующему поединку. Я готовился в своём родном Екатеринбурге, ведь там тоже есть сильные спарринг-партнёры. Потом съездил в Омск в авторскую школу «Шторм» и должен был выступить ещё в августе в Финляндии на M-1 Challenge 82. То есть уже тогда я был в отличной форме и готов был провести бой, но так получилось, что тот бой сорвался, и мне предложили новую дату — 23 сентября, Казань.

Соперника назвали сразу, мы посоветовались с командой «Новый поток» и с её капитаном Александром Шлеменко и тут же приняли этот вызов. Я вернулся в Екатеринбург, где продолжил всё это время проводить по две тренировки в день, была проделана тяжёлая работа. Там мне помогали местные известные бойцы: Иван Штырков, Александр Юркин, Геннадий Симонов. За три недели до боя я снова приехал в «Шторм», где мне очень сильно помогал Александр Шлеменко. Он помог мне выбрать правильную тактику на бой, и вместе с ним мы разобрали много интересных моментов и ситуаций. Так как Александр провёл два боя с моим будущим соперником, его информация и помощь были просто бесценны, и вообще все ребята школы «Шторм» мне очень сильно помогали. В общем, работа шла полным ходом», — цитирует Рагозина Mixfight.