Кристиана Жустино больше не жаждет боя с Рондой Роузи

Выступающая в ММА Кристиана Жустино, известная под прозвищем Киборг, призналась, что больше не мечтает о бое с экс-чемпионкой UFC Рондой Роузи.



«Когда я хотела сразиться с ней, она была на вершине, полная уверенности в себе. Она не была нокаутирована два раза, и люди говорили, что она способна нокаутировать Мейвезера в бою.



Я так сильно хотела сразиться с ней, что чуть не убила себя сгонкой веса, пытаясь опуститься в самый низкий из возможных для меня лимитов, чтобы дать этот бой болельщикам. Но она сделала всё, чтобы этого не случилось.



Мы обе начали новые главы в своей жизни, и для меня эта глава закончена», — цитирует Жустино MMAJunkie.