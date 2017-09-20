Карлос Кондит желает выступить на турнире UFC в декабре или январе

Бывший временный чемпион UFC Карлос Кондит (30-10 MMA, 7-6 UFC) изъявил желание вернуться в восьмиугольник в декабре или январе. Он дал понять это, обратившись в «твиттере» к матч-мейкеру UFC Шону Шелби.



«Эй, Шон Шелби. Как дела, большой парень? Я хочу драться в декабре или январе. Что скажешь?» — написал Кондит.



Последний поединок Кондита состоялся 13 месяцев назад на турнире UFC on FOX 21, в рамках которого он встретился с Дэмиеном Майей. В этом бою Кондит потерпел досрочное поражение, попавшись на удушающий приём сзади.