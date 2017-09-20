Х. Фьюри: в бою с Паркером до подсчёта очков дело не дойдёт

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри уверен в досрочной победе над чемпионом мира WBO Джозефом Паркером, с которым встретится на ринге 23 сентября в Манчестере.



«Я возьму с собой своих судей — это мои кулаки. Я не верю, что дело дойдёт до подсчёта очков. Я не чувствую, что понадобится решение судей, потому что верю, что нокаутирую его на ранней стадии боя», — цитирует Хьюи BoxingScene.



Британец также высказал своё отношение к американской судье Аделаиде Бёрд, выставившей в недавнем поединке Геннадия Головкина с Саулем Альваресом счёт 118:110 в пользу мексиканца, вызвавший бурю негодования со стороны экспертов и болельщиков. «Судьи — это судьи. Но таких людей, как Бёрд, не должно быть в боксе. Их следует дисквалифицировать. Очевидно, что им необходимо купить очки. Они, должно быть, слепы, как летучие мыши. Это неправильно, потому что они разрушают жизни людей».