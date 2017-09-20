Джейкобс: если Альварес получил ничью, то я победил Головкина

Американский боксёр Дэниел Джейкобс раскритиковал вердикт судей, зафиксировавший ничью в поединке между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.



Джейкобс, который ранее потерпел от Головкина поражение разделённым решением судей, считает, что был более убедителен в бою с чемпионом.



«Я думаю, что Головкин выиграл бой. Я не хочу казаться парнем, который много жалуется, но некоторые вещи столь тверды, что вам сложно о них не говорить. Если Альварес получил ничью в этом бою, то я должен был победить.



Вот почему я всегда подчёркивал, что они жаждали организовать этот бой и хотели извлечь из него выгоду. И счёт 118:110 указывает на то, что они хотят это сделать снова… Я всегда считал, что это политика», — цитирует Джейкобса BoxingScene.