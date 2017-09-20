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Скончался легендарный боксёр Джейк Ламотта

20 сентября 2017, среда. 19:16 Бокс/ММА

В США в возрасте 95 лет скончался легендарный боксёр, экс-чемпион мира в среднем весе Джейк Ламотта, сообщает Boxingnews24. На профессиональном ринге он провёл более 100 боёв, одержав в них 83 победы. Дебют на профессиональном ринге он провёл в 1941 году, последний же его бой состоялся в 1954 году.

За свой характер Ламотта получил прозвище Бешеный Бык. Мемуары боксёра легли в основу сценария к фильму Мартина Скорсезе «Бешеный бык», главную роль в котором сыграл Роберт де Ниро.

Также Ламотта известен противостоянием с другим легендарым боксёром, Рэем «Шугаром» Робинсоном, с которым он провёл три боя.

Источник: boxingnews24 Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
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