Поветкин поднялся в рейтинге WBO, Ковалёв и Бетербиев ухудшили позиции

WBO (Всемирная боксёрская организация) обновила рейтинги боксёров во всех весовых категориях. Обладатель пояса WBO International в супертяжёлом весе Александр Поветкин поднялся в рейтинге с восьмого на седьмое место.

Представитель первого тяжёлого веса Максим Власов, завоевавший в минувшем месяце победу, также улучшил позиции в рейтинге, поднявшись с четвёртой строчки на вторую.

Магомед Курбанов, победивший на минувшей неделе на вечере бокса в Челябинске, поднялся с восьмого места на первое. Регресс у россиян отмечается в полутяжёлом весе. Так, экс-чемпион Сергей Ковалёв потерял первое место, уступив его Александру Гвоздику, а Артур Бетербиев со второго места опустился на пятое, сообщает официальный сайт организации.