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Роуч: Головкин победил, но выиграть бой у Альвареса в США очень трудно

20 сентября 2017, среда. 23:29 Бокс/ММА

Известный тренер Фредди Роуч прокомментировал недавний поединок между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

«Отличный бой, результат очень близкий, но на мой взгляд, Головкин опередил Канело на два очка. Альварес двигался хорошо и показал отличную форму. В этом бою мы видели много красивых ударов и соперники показали, что каждый из них обладает крепким подбородком.

Ничья была нужна для повторного поединка. Что касается решения судей, то победить Канело в США очень трудно», — приводит слова Роуча BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Геннадий Головкин Сауль Альварес Фредди Роуч
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