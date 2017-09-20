Роуч: Головкин победил, но выиграть бой у Альвареса в США очень трудно

Известный тренер Фредди Роуч прокомментировал недавний поединок между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

«Отличный бой, результат очень близкий, но на мой взгляд, Головкин опередил Канело на два очка. Альварес двигался хорошо и показал отличную форму. В этом бою мы видели много красивых ударов и соперники показали, что каждый из них обладает крепким подбородком.

Ничья была нужна для повторного поединка. Что касается решения судей, то победить Канело в США очень трудно», — приводит слова Роуча BoxingScene.