Паркер: бой с Фьюри — первый шаг к мировому турне

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер воспринимает бой с Хьюи Фьюри, запланированный на 23 сентября в Манчестере, как первый шаг к поединкам по всему миру. Прежде Паркер выступал в основном в своей родной Новой Зеландии.



«Как чемпион я обязан драться по всему миру. Мне нравится драться в Новой Зеландии, но я думаю, если и ты хочешь стать известным, то должен драться по всему миру. Мы сделали первый шаг к путешествиям через моря и к тому, чтобы оставить свой след в мире», — цитирует Паркера BoxingScene.