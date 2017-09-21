Олег Оленичев сразится с Джо Риггсом на турнире M-1 Challenge 84

27 октября в Санкт-Петербурге пройдёт международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 84, в его рамках звёздный ветеран UFC американец Джо «Дизель» Риггс (45-17) сразится с перспективным российским бойцом Олегом Оленичевым (9-4).



«Очень велика вероятность, что победитель именно этого боя станет следующим претендентом на бой за титул чемпиона организации, за который на том же турнире будут биться Артём Фролов и Кайо Магальяэш. Ставки высоки, а соперники крайне неуступчивы и оба рвутся к заветному поясу. Бой Джо Риггса и Олега Оленичева ожидается с неменьшим интересом, чем два главных боя, и будет настоящей битвой. Битвой характеров, столкновением стилей, испытанием мастерства и поединком опыта против молодости», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.