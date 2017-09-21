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Промоутер Альвареса: Сауль может прогрессировать, Головкин — нет

21 сентября 2017, четверг. 12:02 Бокс/ММА

Президент Golden Boy Prototions Эрик Гомес сказал, что команда Сауля Альвареса никоим образом не уклоняется от матча-реванша с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным.

«Мы хотим матча-реванша. Этого хочет Альварес, этого хочет его команда. Болельщики хотят реванша. В боксе нет овертаймов, просто представьте, что было бы, если бы бой длился 15 раундов. Но этого не может быть

Головкин был более сильным и более крупным бойцом, и он очень крепко попал по Саулю три или четыре раза. Это заставило меня поволноваться, но Сауль держался хорошо. Это не нанесло никакого ущерба Альваресу. Напротив, я думаю, что Сауль два или три раза причинил боль Головкину — один раз ударом по корпусу и двумя ударами по голове он заставил его пошатнуться. Это меня удивило.

Я знаю, что Альваресу нужно кое-что улучшить. Он не может «висеть» на канатах, ему нужно выходить на короткую дистанцию и драться там. Когда он вёл бой на короткой дистанции, Головкин выглядел не очень хорошо. Головкин больше не может прогрессировать», — цитирует Гомеса BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
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