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Промоутер Котто: Гарсия знает, как со мной связаться

21 сентября 2017, четверг. 16:01 Бокс/ММА

Президент Golden Boy Promotions Эрик Гарсия, представляющий интересы чемпиона мира WBO в первом среднем весе Мигеля Котто, прокомментировал недавнее заявление Майки Гарсии, выразившего готовность подняться в 154 фунта ради боя с пуэрториканцем.

«Я видел, что Майки Гарсия написал в социальных сетях, и я хотел бы узнать больше. Майки знает, как со мной связаться», — цитирует Гомеса BoxingScene.

На вопрос о том, не будет ли проблематично договориться о бое из-за телесетей, поскольку Гарсия плотно сотрудничает с Showtime, а Котто — с HBO, Гарсия ответил: «Давайте посмотрим, сможем ли мы договориться с ним, а потом уже доберёмся и до этого».

Майки Гарсия готов подняться в вес 154 фунта ради боя с Мигелем Котто
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Мигель Котто
Новости. Бокс/ММА
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