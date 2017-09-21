Часть выручки с боя Кудряшов — Дортикос пойдёт на помощь пострадавшим от «Харви»

Организаторы поединка между Дмитрием Кудряшовым и Юниером Дортикосом, который состоится 23 сентября в Берлине в рамках турнира World Boxing Super Series, сообщили, что 10 процентов от всей выручки с билетов будут пожертвованы в фонд помощи пострадавшим от урагана «Харви».



«Сан-Антонио — фантастический боксёрский город, а теперь у фанатов появится возможность не только вживую посмотреть поединок мирового уровня, но и помочь в большом деле», — приводит BoxingScene слова Ричарда Шефера, председателя Ringstar Sports.