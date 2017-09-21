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Ковалёв: уход Уорда — хорошее событие для бокса

21 сентября 2017, четверг. 22:18 Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв считает, что уход Андре Уорда из спорта пойдёт на пользу профессиональном боксу.

«Если это на сто процентов правдивая информация, то это хорошо. Это хорошо для бокса, мы готовы вновь сражаться за эти титулы, организовывая интересные бои между классными бойцами. В нашем дивизионе много хороших и сильных боксёров, которые хотят побороться за титулы. Бои с их участием станут хорошим событием для бокса», — цитирует Ковалёва BoxingScene.

Два последних поединка на профессиональном ринге Уорд провёл против Ковалёва, одержав победы в обоих из них.

Уорд завершил карьеру
Ковалёв: рад, что Уорд завершил карьеру
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Андре Уорд Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
21 сентября 2017, четверг
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