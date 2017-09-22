Роуч: я бы хотел увидеть бой Котто с Гарсией

Фредди Роуч, тренер чемпиона мира во втором полусреднем весе Мигеля Котто, заявил, что хотел бы встречи своего подопечного с Майки Гарсией.

«Я бы хотел увидеть этот бой. Не знаю, в какой категории он может состояться, но нам определённо интересно это. Я буду настаивать, чтобы поединок прошёл в 154 фунтах (нынешняя весовая категория Котто — прим. „Чемпионата“). Я не хочу заставлять своего бойца страдать и видеть, что он несчастлив от того, что делает.

Даже когда Мигель боксировал в первом полусреднем весе он страдал. Он гораздо сильнее, когда выступает во втором полусреднем или среднем весе и потому мы сохраним этот вес", — цитирует Роуча BoxingScene,