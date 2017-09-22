Рамирес и Харт показали почти равный вес

В ночь с пятницы на субботу в Аризоне пройдёт большой вечер бокса. В его программу войдут сразу два титульных поединка. Главным событием вечера станет встреча между чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе Гилберто Рамиресом (35-0, 24 КО) и Джесси Хартом (22-0, 18 КО). Предшествовать ей будет бой чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе Оскара Вальдеса(22-0, 19 КО) с Дженезисом Серванией (29-0, 12 КО).

В преддверии турнира бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. Так, Гилберто Рамирес оказался совсем немного тяжелее оппонента, весы под ним показали 76,112 кг, в то время как Харт потянул на 76,067.

Что касается второй пары, то и здесь чемпион перевесил претендента. На церемонии Вальдес показал 57,061 кг, а филиппинец Сервания 56,880, сообщает Fightnews.