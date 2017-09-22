Сен-Пьер: хочу шокировать мир

4 ноября на турнире UFC 217 состоится возвращение в октагон Жоржа Сен-Пьера. В главном бою вечера канадец поборется за титул с чемпионом организации Майклом Биспингом. Более чем за месяц до противостояния Сен-Пьер поделился ожиданиями от него.

«Если вы полностью удовлетворены, то конечно, лучше уходить из спорта. Но это не обо мне, я думаю, что могу сделать больше и я докажу это 4 ноября. Я очень счастлив, вы ещё не видели сильнейшую версию Сен-Пьера.

Я изменился, мой технический арсенал очень вырос и если Биспинг рассчитывает увидеть того же Сен-Пьера, который выступал 4 года назад, то он очень сильно ошибается.

Я уже не чемпион и готов к тому, что если бой будет близким, решение будет принято не в мою сторону. Именно потому я сделаю всё возможное, чтобы победить досрочно", — приводит слова Сен-Пьера MMAJunkie.