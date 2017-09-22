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Паркер оказался тяжелее Х. Фьюри на 5 кг

22 сентября 2017, пятница. 16:43 Бокс/ММА

23 сентября в Манчестере состоится вечер бокса, главным событием которого станет титульный бой в супертяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером и Хьюи Фьюри. Для Паркера это будет уже вторая защита чемпионского пояса, первую он провёл в мае этого года, перебоксировав Развана Кожану.

В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам новозеландец оказался тяжелее оппонента, сообщает Fightnews.

Так, Паркер показал 111,1 кг, в то время как Хьюи Фьюри оказался на 5 килограммов легче, потянув на 106,1 кг.

Источник: Fightnews Сообщить об ошибке
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Джозеф Паркер
Новости. Бокс/ММА
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