Ковалёв: возможно, Хантер будет меня тренировать, а возможно и нет

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв пока не решил, кто станет его новым тренером. Раннее появилась информация, что наставником россиянина может стать Вирджил Хантер, который тренировал Андре Уорда, выигравшего в последних двух боях у Ковалёва.



«Я пока не принял решения. Всё ещё думаю об этом, но это хорошее предложение. Знаете, возможно. А может быть и нет. Кто знает? Я не могу просто прийти в команду моего оппонента, которого ненавижу. Сейчас во мне борются два человека. Один «за», другой — «против». Это непростое решение.



Прямо сейчас я не готов что-то объявить, потому что не уверен на сто процентов. Но я уже решил, кого хочу увидеть в тренировочном лагере и в моей команде», — цитирует Ковалёва BoxingScene.