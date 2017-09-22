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Дрозд: шансы Кудряшова и Дортикоса можно оценить как 50 на 50

22 сентября 2017, пятница. 21:53 Бокс/ММА

Российский боксёр Григорий Дрозд поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между Дмитрием Кудряшовым и Юниером Дортикосом, запланированного на 23 сентября в США.

«Безусловно, мы надеемся и верим в победу Дмитрия Кудряшова. Настало время для Дмитрия. Настало время в полной мере, с максимальной концентрацией, с максимальным желанием, эмоциями и силой показать себя всему миру. Показать, кто ты, насколько ты серьёзен в этом весе, и доказать, что ты один из самых сильных. Так что я, безусловно, Дмитрию Кудряшову, как своему товарищу, другу и соотечественнику, желаю победы в этом поединке.

Это непростой бой. Наверное, можно оценивать шансы как 50 на 50. У Дортикоса и Кудряшова даже практически одинаковый послужной список. И я думаю, что у Дмитрия Кудряшова соперника такого уровня, как Дортикос, ещё не было. Впрочем, для Дортикоса это тоже справедливо — у него никогда не было такой оппозиции. Два нокаутёра, два высоких, два больших, два длинноруких — практически два супертяжеловеса сойдутся 23 сентября.

У Димы хорошие шансы, на мой взгляд. Его левая рука очень опасна, и я считаю, что Кудряшов обладает самым сильным ударом в крузервейте в мире. Его левый боковой, левый по печени — это одно из самых серьёзных орудий в этом весе. Поэтому я желаю Дмитрию в полной мере воспользоваться этим оружием. Я ни на секунду не сомневаюсь, да и думаю, что любители бокса не сомневаются, что если это оружие попадет в цель — будет это Дортикос или не Дортикос, — то положение будет одно после такого попадания — горизонтальное. Это большой козырь. Дмитрий Кудряшов — нокаутёр, и его многие опасаются. Я уверен, что получится очень зрелищный поединок.

Я желаю Дмитрию терпения, удачи, мужества, смелости, и, конечно же, он должен знать, что у него за спиной вся Россия. У него огромное количество поклонников. Поклонников его бокса. И мы ждём 23 сентября от Дмитрия Кудряшова только победы. Волгодонск с тобой, Москва с тобой, Кузбасс с тобой, вся Россия, Дима, болеет за тебя! С Богом!» — цитирует Дрозда официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Источник: Официальный сайт промоутерской компании "Мир бокса" Сообщить об ошибке
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Григорий Дрозд Дмитрий Кудряшов — боксёр
Новости. Бокс/ММА
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