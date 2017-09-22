Бивол: не согласен, что Дортикос — явный фаворит в бою с Кудряшовым

Российский боксёр Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Дмитрием Кудряшовым и Юниером Дортикосом, запланированного на 23 сентября в США.



«Встреча двух нокаутеров — это всегда интересно, немного больше подвижности у Дортикоса и больше мощи у Кудряшова. Считаю, это делает шансы ребят практически равными на победу. Поэтому с букмекерами не согласен, что Дортикос — явный фаворит. Буду болеть за Диму. Надеюсь, он справится с поставленной задачей 23 сентября», — приводит слова Бивола официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».