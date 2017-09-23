Х. Фьюри: если говорю, что нокаутирую Паркера, то сделаю это

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри уверен в досрочной победе над обладателем пояса чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера в бою, запланированном на 23 сентября в Манчестере.



«С удовольствием выступлю в родном Манчестере. Собираюсь продемонстрировать лучшее в жизни выступление и забрать домой чемпионский титул.



Вы можете посмотреть мои предыдущие бои, но не увидите в них то, что нокаутирует Паркера. Это будет другой Хьюи Фьюри. Я так жажду успеха и готов к этому. И когда говорю, что нокаутирую его, это значит, что я его нокаутирую», — приводит слова Фьюри BoxingScene,