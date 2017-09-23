Промоутер Головкина: Альвареса никогда ещё так не освистывали свои же фанаты

Том Лёффлер, менеджер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина отметил, что даже болельщики Сауля Альвареса освистывали мексиканца после боя с Геннадием, в котором судейским решением была зафиксирована ничья.



«Аьвареса никогда ещё так сильно не освистывали свои же собственные болельщики, как это было на пресс-конференции после боя с Головкиным, потому что большая часть публики была уверена, что победил Геннадий. Такое чувство, что после этого поединка все остались неудовлетворёнными», — приводит слова Леффлёра Boxing Scene.