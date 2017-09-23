Х. Фьюри: уверен, что смог объединить титулы в своей весовой категории

Британский боксёр Хьюи Фьюри, чей бой с обладателем титула чемпиона мира по версии WBO Джозефом Паркером состоится сегодня, 23 сентября, в Манчестере, заявил, что намерен объединить все титулы в своей весовой категории.



«Бой с Джошуа? Это будет лёгкий поединок и лёгкая победа для меня. Но я пока не могу думать о том, что будет после боя с Паркером. Нужно концентрироваться на одном бое за раз. Но я уверен, что смогу объединить титулы в своей весовой категории. Мне не важно, кто находится в противоположном углу. Так что Джошуа, Дэвид Хэй, Тони Беллью – предлагаю их сюда», — приводит слова Фьюри Boxing Scene.