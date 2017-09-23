UFC Fight Night 117: Сен-Прю победил Оками удушающим приёмом в первом раунде

В ночь с 22 на 23 сентября в Сайтаме (Япония) состоялся турнир UFC Fight Night 117. Главным его событием стала встреча между бывшим претендентом на титул временного чемпиона организации Овинса Сен-Прю и Юшино Оками.

Этот бой уже завершился в первом раунде. Сен-Прю умело избежал атаки соперника, после чего сумел провести удушающий приём, приведший к тому, что японец потерял сознание.

Таким образом, Сен-Прю одержал вторую победу подряд, которым предшествовала трёхматчевая серия поражений.

UFC Fight Night 117:

Основной кард:

Овинс Сен-Прю — Юшино Оками — победа Сен-Прю в первом раунде удушающим приёмом

Джессика Андраде — Клаудио Гаделья — победа Андраде единогласным решением судей

Донг Хюн Ким — Таканори Гоми — победа Кима нокаутом в первом раунде

Гёкхан Саки — Энрике да Сильва — победа Саки нокаутом в первом раунде

Теруто Ишихара — Роландо Ди — победа Ишихары единогласным решением судей

Предварительные бои:

Жуссьер да Силва — Юта Сасаки — победа да Силвы удушающим приёмом в первом раунде

Кейта Ннакамура — Алекс Мороно — победа Накамуры раздельным решением судей

Сюри Кондо — Чан-Ми Джеон -победа Кондо раздельным решением судей

Шиншо Анзаи — Люк Жуме — победа Анзаи единогласным решением судей

Даичи Абе — Хюн Гун Лим — победа Абе единогласным решением судей.