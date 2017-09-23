Джейкобс: Сондерс убегает от меня и напуган до смерти

Бывший чемпион мира в среднем весе Дэниел Джейкобс, заявил, что хотел бы получить боя с чемпионом мира по версии WBO Билли Джо Сондерсом, однако дал понять, что последний избегает такого поединка всеми силами.

«Сондерс? я видел обзор его недавнего поединка, мне сложно смотреть его бои полностью. Он лидер P4P в плане болтовни. Когда речь заходит о треш-токинге, он Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо и Андре Уорд в одном лице.

Мой следующий большой поединок мог бы быть с ним, но он убегает и боится до смерти. Я говорю о том, что он вызывает на бой Амир Хана, полусредневеса, который проиграл нокаутом 1,5 года назад. Но всё же я хочу получить с ним бой, мне нужен он лишь по той причине, что у него есть пояс. Если я завоюю его, это увеличит мои шансы на встречу с Головкиным или Альваресом", — цитирует Джейкобса BoxingScene.