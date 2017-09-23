Ортис: нокаутирую Уайлдера, а затем приду за Джошуа

Кубинец Луис Ортис, который 4 ноября встретится в чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайледром, заявил, что намерен завершить этот бой досрочно.

«Этот бой очень важен для моей карьеры. Я являюсь официальным претендентом на титул по версии WBA Super, но нам представилась возможность сразиться за титул WBC, и мы ею воспользовались. Настал момент, когда я могу доказать себе и другим, что лучший может побить лучшего.

Думаю, что у Уайлдера никогда не было соперника такого калибра. У него особенный стиль, но мы готовимся к этому. Я планирую нокаутировать его, и, без всяких сомнений, я это сделаю. После я приду за Джошуа", — цитирует кубинца BoxingScene.