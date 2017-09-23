Ковалёв: я мал для первого тяжёлого веса

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв, заявил, что на данном этапе карьеры он исключает переход в первый тяжёлый вес.

«Первый тяжёлый вес — это хорошо, потому что можно больше кушать. Но я понимаю, что сейчас я маловат для этого веса. Эти ребята сбрасывают вес до 90 кг, а в самом бою их вес может достигать 95-97 кг. В то время как мой максимальный вес 85-86 кг. Так что я скорее откажусь от этой идеи. Возможно, в будущем я попробую это сделать, но не сейчас», — цитирует Ковалёва World Boxing News.