Дэвис попал под следствие из-за нападения при отягчающих обстоятельствах

Бывший чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис (19-0, 18 КО). Столкнулся с проблемами с законом. Американец обвиняется в нападении при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошёл 1 августа, однако был предан огласке только сейчас. О личности жертвы ничего не сообщается.

19 сентября 22-летний спортсмен уже побывал в зале суда и внёс залог в размере $ 100 тыс. Следующее слушание по делу назначено на 19 октября, сообщает BoxingScene.

Дэвис выступает под флагом промоутерской компании Флойда Мейвезера. 26 августа он потерял титул чемпиона на взвешивании, не уложившись в лимит своей категории.