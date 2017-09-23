Уайлдер: я хороший боец. Что касается MMA, то я бы победил Леснара

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер отметил, что если бы он вышел на поединок с бывшим чемпионом UFC Броком Леснаром, то победил бы, даже если бы бой проходил бы по правилам MMA.



«Конечно я бы победил! Я бы зашёл в восьмиугольник с ним. Я хороший боец. Что касается MMA, там у меня также много друзей, которые этим занимаются. Хотел бы я победить нокаутом или болевым приёмом? Пойдёт и так, и так», — приводит слова Уайлдера Give Me Sport.



26 августа 2017 года состоялся бой между непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором, завершившийся победой Флойда техническим нокаутом в 10-м раунде.