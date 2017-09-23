Паркер: Великобритания – главная сцена для тяжеловесов, и я хочу стать её частью

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер рассказал об ожиданиях от боя с Хьюи Фьюри, который состоится 23 сентября в Манчестере.



«Знаю, что Фьюри некоторое время не выступал, но мы ожидаем, что он вернётся очень сильным. Но, думаю, я смогу приспособиться к его стилю по ходу боя. Думаю, Великобритания – главная сцена для тяжеловесов, и я хочу стать её частью. Хочу сделать заявление, а для этого нет ничего лучше, чем провести бой с молодым и голодным боксёром, как Хьюи Фьюри. В будущем вы будете ещё чаще видеть меня в Великобритании. Мой тренировочный лагерь был очень трудным, а сейчас я хочу получить вознаграждение», — приводит слова Паркера Boxing Scene.