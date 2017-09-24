Доскальчук завоевал титул чемпиона M-1 Сhallenge в наилегчайшем весе

Украинец Александр Доскальчук победил россиянина Вадима Малыгина удушающим приёмом во втором раунде боя за титул чемпиона турнира M-1 Сhallenge в наилегчайшем весе.



Также «Чемпионат» предлагает вашему вниманию и другие результаты турнира, который состоялся в Казани 23 сентября.



MMA. M-1 Сhallenge. Казань



Александр Доскальчук (Украина) – Вадим Малыгин (Россия) – победа Доскальчука удушающим приёмом.

Раул Тутараули (Грузия) – Владимир Канунников (Россия) – победа Тутараули единогласным решением судей.

Нэйт Ландвер (США) – Михаил Коробков (Россия) – победа Ландвера нокаутом.

Сергей Морозов (Казахстан) – Луан Фернандес (Бразилия) – победа Морозова техническим нокаутом.

Виктор Колесник (Россия) – Браян Хооя (Нидерланды) – победа Колесника техническим нокаутом.

Алик Албагачиев (Россия) – Руслан Хисамутдинов (Россия) – победа Албагачиева единогласным решением судей.

Диего Давелла (Бразилия) – Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кыргызстан) – ничья по истечении двух раундов.

Вадим Шабадаш (Украина) – Кирилл Кузьмин (Россия) – победа Шабадаша единогласным решением судей.

Александр Осетров (Россия) – Ленар Сулейманов (Россия) – победа Осетрова единогласным решением судей.

Вадим Синицын (Россия) – Тимур Гилимзянов (Россия) – победа Синицына единогласным решением судей.

Ниджат Иманов (Россия) – Ринат Шакиров (Россия) – победа Иманова техническим нокаутом.