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Доскальчук завоевал титул чемпиона M-1 Сhallenge в наилегчайшем весе

24 сентября 2017, воскресенье. 00:21 Бокс/ММА

Украинец Александр Доскальчук победил россиянина Вадима Малыгина удушающим приёмом во втором раунде боя за титул чемпиона турнира M-1 Сhallenge в наилегчайшем весе.

Также «Чемпионат» предлагает вашему вниманию и другие результаты турнира, который состоялся в Казани 23 сентября.

MMA. M-1 Сhallenge. Казань

Александр Доскальчук (Украина) – Вадим Малыгин (Россия) – победа Доскальчука удушающим приёмом.
Раул Тутараули (Грузия) – Владимир Канунников (Россия) – победа Тутараули единогласным решением судей.
Нэйт Ландвер (США) – Михаил Коробков (Россия) – победа Ландвера нокаутом.
Сергей Морозов (Казахстан) – Луан Фернандес (Бразилия) – победа Морозова техническим нокаутом.
Виктор Колесник (Россия) – Браян Хооя (Нидерланды) – победа Колесника техническим нокаутом.
Алик Албагачиев (Россия) – Руслан Хисамутдинов (Россия) – победа Албагачиева единогласным решением судей.
Диего Давелла (Бразилия) – Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кыргызстан) – ничья по истечении двух раундов.
Вадим Шабадаш (Украина) – Кирилл Кузьмин (Россия) – победа Шабадаша единогласным решением судей.
Александр Осетров (Россия) – Ленар Сулейманов (Россия) – победа Осетрова единогласным решением судей.
Вадим Синицын (Россия) – Тимур Гилимзянов (Россия) – победа Синицына единогласным решением судей.
Ниджат Иманов (Россия) – Ринат Шакиров (Россия) – победа Иманова техническим нокаутом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
24 сентября 2017, воскресенье
00:21 Доскальчук завоевал титул чемпиона M-1 Сhallenge в наилегчайшем весе
23 сентября 2017, суббота
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15:26 Джейкобс: Сондерс убегает от меня и напуган до смерти
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13:39 Х. Фьюри: уверен, что смогу объединить титулы в своей весовой категории
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22 сентября 2017, пятница
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09:23 Ковалёв: я говорил, что завершу карьеру Уорда, так и случилось
00:57 Рамирес и Харт показали почти равный вес
00:23 Роуч: я бы хотел увидеть бой Котто с Гарсией
21 сентября 2017, четверг
23:43 Деревянченко: переговоров о бое с Головкиным пока не было
22:18 Ковалёв: уход Уорда — хорошее событие для бокса
21:13 Роуч: хочу, чтобы Пакьяо провёл реванш с Хорном
21:01 Часть выручки с боя Кудряшов — Дортикос пойдёт на помощь пострадавшим от «Харви»
19:02 Ковалёв: рад, что Уорд завершил карьеру
18:45 Уорд завершил карьеру
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